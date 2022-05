Nicolas KALLOU

Agé de 24 ans, en possession d'un baccalauréat SPVL je suis à la recherche d'un emploi. Désirant travailler dans la sécurité incendie j'ai obtenu le SSIAP 1 et l'habilitation HOBO. J'ai dernièrement passé le CQP.

Pour ne pas rester inactif j'ai effectué des remplacements en bio-nettoyage dans un hôpital et ai travaillé en service de stérilisation.

Ces expériences m'ont appris à être autonome dans mon travail tout en ayant l'esprit d'équipe. Je possède une bonne maîtrise de moi et peut faire preuve de réactivité et de prise d'initiatives.

Je veux maintenant réussir ma vie en ayant un travail dans lequel je puisse m'investir et évolué. Je suis ouvert à toute proposition et disponible actuellement



Mes compétences :

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint

Autonomie

Intégrité

Respect de l'autre