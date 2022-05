Nicolas KAMDEM-TEUGAMBO

Je m'appelle Nicolas KAMDEM

53 ans, Marié et père de 3 enfants



Cadre de formation, diplômé de l’École Supérieure de Gestion (Master E.S.G) de Paris en France promotion 1996 et du Centre Universitaire de Douala en 1986 (option Techniques Commerciales), je suis bilingue (Français et Anglais), et possède une double compétence (Commerciale et Financière).

Je totalise plus de 20 ans d'Expériences professionnelles dans divers secteurs d'activité (commerce général, intermédiation financière, exploitation carrières, production et commercialisation des spiritueux et liqueurs, commercialisation des cigarettes) dont 15 comme Cadre dirigeant des Établissements de Micro -Finance (intermédiation financière) au Cameroun



Consultant indépendant en Management (depuis le 01/11/2012), je suis depuis le 01/02/2018 Directeur Général Adjoint chez CEC CAMEROUN (Intermédiation financière), après avoir été Administrateur Indépendant chez COMECI S.A au Cameroun (pendant 2 ans) et mandaté par le Conseil d'administration de cet établissement de micro finance pour accompagner la nouvelle direction générale dans sa phase de restructuration.



Par ailleurs, j'ai été de 11/2009 à 10/2012, Directeur Administratif et Financier de la société L.D.C S.A (Logistis & Distribution Company) à Douala au Cameroun, spécialisée dans le commerce général et l'exploitation de carrières ; après avoir occupé de 12/1996 à 11/2008 plusieurs postes de direction (Marketing, commercial, financier) au sein de la Compagnie Financière de l'Estuaire au Cameroun ( Établissement de micro finance de 2ième catégorie, 1er partenaire de la société américaine de transfert d'argent Western Union au Cameroun).



Mes compétences :

Administration

Administration générale

Anglais

Directeur général

Français

L'Administration