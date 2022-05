Nicolas KARP, 30 ans, un peu moins de 10 ans d'expertise en ingénierie réseaux (Routage / Switching / Sécurité) et de bonnes compétences en ingénierie Système (Linux,BSD et divers applicatifs comme Apache/NFS/Daemon Routage/Supervision Open Source/Keepalived)





J'ai commencé à travailler chez Atos Wordline en 2007 dans la région Lilloise. A l'époque je fus embauché après un stage de fin d'étude de 6 mois (Comparaison équipements H3C avec équipements Cisco).



Après un peu moins de 3 ans dans cette société, me voici arrivé dans la région parisienne et j'intègre donc SII en Janvier 2010. J'effectue ma première mission en tant que prestataire chez France Telecom dans les équipes IPTV. Dans cette mission, je m'occupe de l'architecture réseau et supervision de la nouvelle plateforme de télévision sur IP.



Pour acquérir de nouvelles expériences et diversifier mes connaissances, j'effectue quelques missions ponctuelles en dehors de ma mission chez France-Telecom (Intervention sur Stack réseaux 2xMoinsCher sur datacenter Equinix, installation d'un serveur Linux muni d'un serveur Freeradius pour authentifier des puces 3G pour le client Star's Service).



Depuis Décembre 2011, j'occupe le poste d'ingénieur réseau dans la société Easylink (qui est maintenant OpenText), société internationale pour laquelle je m'occupe de l'architecture, l'implémentation et l'exploitation des platformes à travers le monde. L'équipe opérationnelle EMEA est située à Paris et Londres, je suis le seul membre de l'équipe opérationnelle sur la région parisienne.



Certifications actuelles :

** ITIL :

ITIL v3 foundation



** Juniper :

JNCIA-EX (switching EX sous JunOS)

JNCIS-SEC (firewalling SRX sous JunOS)

En cours : JNCIS-ENT (Switching + routing)



** Cisco :

CCNA (Switching + routing)

CCNP (Switch/Route/Troubleshoot)



Mes compétences :

OSPF

Centreon

Vmware esx

Cisco IOS

Cloud computing

SAAS

IPV6

MPLS

BGP

VMWare

CCNP R&S

Junos

Openbsd

F5 GTM

F5 LTM

LVS

Smokeping

Lvm

SSL

Screenos

Juniper

CCNP

Nagios

XHTML

STP

ASA

Linux

Bash Script

Perl

Freeradius

Radius