Nicolas KESSLER

Accueillir les collaborateurs, mettre à l'aise les intervenants, gérer les temps morts, relancer les débats, insuffler de l'énergie... ANIMER UN EVENEMENT D'ENTREPRISE NE S'IMPROVISE PAS, il faut donner le bon tempo au risque de perdre son auditoire.



Avec 10 ANS D'EXPERIENCE COMME ANIMATEUR pour de nombreuses stations de radio (WIT FM, NRJ, France Bleu) et chaînes de télévision (TV 7 Bordeaux, NRJ 12), je mets mes compétences au service des entreprises de tous secteurs et des acteurs institutionnels pour donner du souffle à vos opérations événementielles.



MON ACCOMPAGNEMENT s'articule autour de 3 points clés :



- STRATEGIE EDITORIALE

En amont, je prépare et structure un discours adapté à vos enjeux. Ensemble, nous définissons le style, le ton, et les modalités d'intervention, en cohérence avec les thématiques que vous souhaitez développer.



- DYNAMISATION DES CONTENUS

Le jour J, j'anime votre événement. Je suis aussi aux côtés de vos équipes pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles et garantir l'efficacité de leurs propos.



- MAITRISE DE LA COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

Animateur freelance basé en région bordelaise, je maîtrise les fondamentaux d'un événement pour avoir travaillé dans la conception et l'organisation événementielle en tant que chef de projet.



Vous avez un projet d'événement et vous souhaitez en discuter ? N'hésitez pas à me contacter !

http://www.nicolaskessler.fr/



Mes compétences :

Travail en équipe

Coordination de projets

Gestion de portefeuille

Gestion de la relation client

Animation

Evénement professionnels

Communication événementielle

Journalisme

Journalisme d'entreprise