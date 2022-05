Nicolas KHELOUFI LEFAURE

Je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans le secteur de la gestion, logistique et du transport Je suis diplômé d’un DUETI et d’un Bachelor of Sciences en logistique, transport et management. J’ai étudié et appliqué les principes de management, de gestion, de marketing, de technique de transport, de sécurité du travail et de logistique.







Mes compétences :

Supply Chain management & logistic.

Imports / Exports fret

IBM OS/2 / Apple MacOS

Pack Microsoft office

Windows

Transports Marchandise et persones.