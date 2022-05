Nicolas KIEFFER

KIEFFER Nicolas :



Il commence les percussions au conservatoire de Forbach à l’âge de 13 ans et intègre une section musique-étude l’année suivante jusqu’à la fin du collège.



A l’âge de 16 ans il décide de se consacrer intégralement à la batterie et quitte le conservatoire pour continuer en autodidacte.



Début 2009, il intègre en programme intensif la Groove Academy et se met à étudier de nouveaux styles tels que le jazz, la musique afro-cubaine et bien d'autres.



En 2010, il ouvre sa propre école de batterie et devient musicien professionnel.



Aujourd’hui il est toujours à la recherche de projets ambitieux et fait parti de nombreuses formations de tous styles dans lesquelles il côtoie entre autres Raoul Leninger (ex Atoll), Philippe Woindrich (Patrick Rondat), Germain Maya (ancien démonstrateur guitares Ibanez France), Alain Witische (Joy Fleming), Gerhard Lang (Toto, Scorpions..)…



Il est également soutenu par les marques TAMA et UFIP.



Joue actuellement avec :



- Raoul o bistrot ( Chanson française / Rock )

- Flash expérience ( Rock / Fusion )

- The Gruppetto ( Chanson française / jazzy )

- 7 billion enemies ( Métal )

- Mike Rive ( Cover Goldman )

- Cooking on gas ( Blues/rock )

- Jérémy Tauziède ( Chanson française et humour )

- Kingstone ( cover AC/DC )

- Groove Nation ( Funk )

- Pat King ( Rock )

- Nashville Road ( Country )

- Evil Bumblebee ( Rockabilly )





La Kieffer Nicolas Drum School :



Née de la volonté de faciliter l'accès à la batterie, aux personnes de tous âges, cultures et niveaux musicaux, cette école a été créée en fin d'année 2010.

Elle permet à ceux qui n'ont pas l'envie, le droit ou la patience d'attendre d'intégrer un cursus classique en école de musique, de pratiquer cet instrument passionnant qu'est la BATTERIE.

Cette structure a pour seul but l'épanouissement des élèves et le partage d'une même passion, le tout dans un climat de bonne humeur et de travail, ce qui exclut toute forme d'examen ou de pression inutile mise à l'élève.

Le programme est élaboré entre l'élève et le professeur, selon les objectifs de l'élève et toujours de façon à favoriser sa créativité.

Tout a été aménagé pour permettre à l'élève d'évoluer dans les meilleures conditions possibles, 3 batteries, sonorisation pour les travail des playbacks, caméra pour l'enregistrement de cours, mise à disposition de magasines...



Plus d'infos sur :Array