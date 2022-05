Nicolas-Killian DUCHASSIN

Je suis actuellement en Bac+3 Csi (Concepteur de systèmes d’information), je recherche un stage en développement WEB. Je vous adresse cette candidature car je sais que vous recherchez un développeur.

Mes études et mes expériences professionnelles m'ont permis de découvrir l’ampleur qu’est le monde informatique. Ma première expérience fut celle de mon stage en première année de BTS dans l’entreprise votresitesuremesure.com. En équipe de stagiaire nous avons réalisé une Newsletter en ASP.NET. Je me suis occupé en particulier de la gestion des modèles de lettre. En seconde année, l’entreprise SRA – Instruments a proposé un projet. Nous devions faciliter la programmation de la carte mère d’un module de chromatographe. J’ai créé une IHM qui permet de coder de l’XML avec du Grafcet, puis d’envoyer le nouveau programme à la carte.

Actuellement je suis sur deux projets.

Le premier est toujours dans le cadre des études. Taraprint, une entreprise spécialisée dans l’impression, désire faciliter la création des documents à imprimer pour les clients. Je m’occupe de la génération du devis en PHP au format PDF.

Je suis aussi Game Designer pour un de mes amis qui suis ses études à MADE in Sainte-Marie Lyon. Pour son projet de fin d’étude il doit réaliser un travail qui regroupe plusieurs corps de métier. Je m’occupe du scénario et du développement du jeu sur Unity.



Mes compétences :

Informatique

XML

C++

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Java

HTML

Fiction

C Programming Language