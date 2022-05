Nicolas KLEE

Depuis 1994, je baigne dans la musique :

➢ études de la contrebasse, de la guitare classique et du solfège au CRR de Strasbourg de 1994 à 2007

➢ licence de musicologie entre 2005 et 2009

➢ licence professionnelle d'assistant de production et d'administration dans les musiques actuelles en 2010.



J'ai travaillé pour la société d'édition phonographique Harmonia Mundi comme vendeur-conseiller spécialisé. J'ai donc acquis un grand nombre de compétences dans la vente en boutique :

➢ présentation propre de soi

➢ écoute de la demande et conseil auprès de la clientèle

➢ acte de vente



J'ai ensuite été serveur-barman pour le Wawa Bar à Strasbourg, où j'ai pu mettre mes compétences à contribution de l'établissement tout en développant de nouvelles compétences propres à la restauration :

➢ élaboration des boissons

➢ accueil et placements des clients

➢ réapprovisionnement des boissons et mises en place pour le lendemain

➢ rapidité et réactivité en grande affluence pendant la période estivale



Ma dernière expérience professionnelle va dans la continuité d'accueil et de conseil du public, en y ajoutant un aspect ludique grâce à une expérience informatique dite de réalité mixte (ou réalité augmentée). Cette expérience était orchestrée par la société Orange dans le cadre de "La Parade Connectée" :

➢ responsabilité de l’animation

➢ maîtrise de l’expérience avec le casque de réalité mixte



Mes compétences :

Culture

Musique

Communication

Conseil

Vente

Animation commerciale