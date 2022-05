Nicolas KOENIG-BRONGNIART

Responsable transport et douane au sein d'un groupe international leader dans le secteur de l'aluminium.

En poste depuis 10 ans, en charge de l'organisation du transport terrestre et overseas, gestion des appels d'offres, sélection des prestataires et suivi des performances à l'aide de KPI.

Egalement en charge de la douane import et export, des autorisations douanières (entrepôt sous douane, perfectionnement actif et passif), RTC, RCO et pilotage du dossier OEA.

Maîtrise de l'anglais (TOEIC 2015=900) et allemand intermédiaire.



Mes compétences :

Commerce international

Import

Export

Fiscalité douanière

Transport maritime

Transport Aérien

Transport routier

KPI

Gestion de projet

Négociation contrats