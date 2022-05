Nicolas Koffi TETE

Je suis Gestionnaire de formation à l'Université de Lomé. Je suis nanti aussi du diplôme de Déclarant en Douanes et autres.

Actuellement je suis chargé de la gestion comptable et financière de TEREZ S.A., une société d'importation et de distribution des boissons énergisantes K.O. energy drink, des bières Van Pur (sans alcool, avec alcool et malt...), des vins et liqueurs comme SANTIZIMA, SIROKO, WHISKY CREAM, SANGRIA et autres.

Par ailleurs, je consacre une partie de mon temps à servir les autres à travers notre association FormHomme, une association de solidarité internationale. Ainsi en tant que Trésorier Général de la branche Togo, nous contribuons aux meilleures conditions d'étude et de formation des jeunes togolais démunis.



Mes compétences :

Gestion

Enseignement

Gestion de projet

Management

Formation professionnelle

Finance

Informatique

Communication

Formation

Pédagogie

Ressources humaines

Gestion des entreprises