Cabinet de diagnostics immobilier créé en 2003. Réalise tous les diagnostics (termites, amiante, plomb, DPE, etc..) obligatoires pour les transactions et locations immobilières. Réalise également des dossier de mise en copropriété, calcul des tantièmes et création de plans grace notament a l'acquisition de matériel utilisé par les géomètres et architectes.



Mes compétences :

BTP

Amiante

Energie

Bâtiment

Immobilier