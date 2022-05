Nicolas KORALEWSKI

Une expérience opérationnelle depuis 1987 dans le marché « équipement de l’habitat résidentiel & non résidentiel » en produits d’agencement sur mesure : (cuisines - sdb - mobilier de rangement - mobilier de bureaux - vérandas...)



- Conception & vente aux entreprises et aux particuliers (depuis 1987),

- Développement & animation de réseaux de distribution (1995-2000)

- Consultant et formateur (pays francophones) depuis 2002.



Compétences & ressources:

Marketing : Marketing stratégique et opérationnel - Études de marchés - Communication commerciale -Techniques de sondages (Erc) – Marketing direct – Rédaction de boites à outils commerciales (Vente conseil / prospection).



Action commerciale : Prospection & gestion de tournées - Négociation - Recherche de sites d’implantations - Administration des ventes.



Merchandising : Analyse des indicateurs et ratios – Tableaux de bord - Promotion et Animation du point de vente - Architecture d’intérieure & commerciale.



Créateur d'un Hub sur la Prospection en BtoC: voir liens dans rubrique "Mes blogs"

http://www.viadeo.com/groups/?containerId=0022b68wbpx0h493 ou ici: http://trouverdesclients.blogspot.com/



Créateur d'un Hub sur le développement de contacts commerciaux en BtoB & BtoC: voir liens dans rubrique "Mes blogs"

http://www.viadeo.com/groups/?containerId=0021ricynwdyf43u ou ici: http://propositions-opportunites.blogspot.com



Mes compétences :

Formation

Commercial

Marketing opérationnel

Vente