Nicolas Koreicho

Psychanalyste, psychothérapeute, consultant. Président Institut Français de Psychanalyse.

Nicolas Koreicho est titulaire dun DEA (Master II) de Psychopathologie Fondamentale et Psychanalyse et dun Doctorat ès Lettres et Sciences Humaines en Littérature et Psychanalyse. Il a participé au programme dingénierie des Ressources Humaines à lESSEC IMD, a suivi le cursus de plusieurs associations et instituts de Santé mentale, écrit des articles sur la dimension psychique des maladies et participé à des émissions radio sur la clinique de la psychopathologie.

Il a aussi une pratique dIngénieur de Formation au sein de la DRH dun grand groupe, où il a conçu, organisé et animé des séminaires pour lencadrement supérieur et développé des programmes de redéploiement pour accompagner les salariés désirant accéder à des postes à responsabilité.

Il est consultant indépendant et il accompagne des responsables dentreprise et dadministration.

Il exerce depuis 1998 comme psychanalyste et psychothérapeute (Registre National - ADELI) dans son propre cabinet à Paris.

Il réalise des supervisions individuelles et collectives depuis 2008 dans une conception où il est important de comprendre comment fonctionne lautre, doù il parle, quelle est la part de son histoire personnelle dans ce quil est et dans son accompagnement de coach ou de psychothérapeute, et quelles sont les occurrences des conditions et des limites des cadres de son action daccompagnement.

Il a fondé l'Institut Français de Psychanalyse dont il est le Président.

Il réalise des expertises et des évaluations psycho-légales.

Enfin, il enseigne la psychopathologie psychanalytique au sein de cursus centrés sur laccompagnement des personnes.

Vous pouvez visiter son site : institutfrancaisdepsychanalyse.com



Mes compétences :

Psychothérapie

Psychanalyse

Formation

Conseil

Supervision