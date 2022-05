Realisateur et Producteur des films documentaires.



2009: "Carbone Ennemi Public No 1" film officielle de l'Europe au COP 15.

Un partenariat avec Meteofrance,l'ADEME ,la Recherche Europeene et la Fondation Prince ALbert de Monaco.



www.carbon-the-film.com



Mes compétences :

Audiovisuel