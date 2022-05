Nicolas KOZIEL

Passionné d'informatique, je me suis donc lancé dans un DUT Réseaux et télécoms puis j'ai fais mon école d'ingénieur Réseaux et télécoms "Telecom Lille 1" par apprentissage.



Mon apprentissage a duré 3 ans au sein de Neuf Cegetel / SFR Business Team, 3 années durant lesquelles j'ai pu me former sur différents domaines techniques ou non.



Suite à cet apprentissage, SFR m'a embauché en tant qu'avant Vente Marchés publics et grandes entreprises sur la région Centre Est.



Je fais le métier d'avant vente car je souhaite un métier qui soit technique, nécessite du relationnel et soit commercial.



C'est pourquoi je suis particulièrement intéressé par des postes d'Avant Vente, de consultant ou de chef de projet. Je pense me tourner vers le métier de commercial lorsque j'aurais un peu plus d'expérience.



Cordialement,



Nicolas



Mes compétences :

IP

GSM

réseaux

WAN

EDGE

3G

4G

MPLS