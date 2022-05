Nicolas KRMIC

- Combinaison des savoir-faire:



intégration d'un acteur majeur du secteur parapétrolier avec mise en application de l'expérience opérationnelle militaire face aux exigences du business.



- Reconversion:



Développement des activités commerciales d'une agence de tourisme au Monténégro (principale source de revenus du pays).





- Carrière militaire:



Relations internationales (Analyse et gestin de crise, négociation, communication, intelligence, sécurité).



- Chargé de mission organique (Etat-major de la Marine) - assistant du Chef de bureau, contrôle de gestion, communication interne et externe, recommandations organiques, suivi des outils de communication et du worflow, observations sur le moral de l'unité -;



- Expert de zone / Analyste politique (Ministère de la Défense) - coordination de la chaîne du renseignement (national et international), missions de terrain d'observation et de négociation, veille pays, analyses de crise, élaboration de documents ministériels prospectifs, gestion du personnel -;



- Chef de cabinet Amiral (Ecole militaire) - assistant de l'Amiral, relations publiques, rayonnement vers la presse, lobbying auprès des aurotités politiques, organisation d'événements, gestion d'agenda et de budget -;



- Enseignant (Base aéronavale de Landivisiau) - droit, culture générale, langues, préparation aux grands concours civils et militaires -;



- Juriste / Chercheur (Agence spatiale européenne) - élaboration d'un projet de codification du Droit de l'espace extra-atmosphérique -.



Langues étrangères:

- Anglais (supérieur);

- Albanais (langue maternelle);

- Serbo-croate (langue maternelle);

- Macédonien (lu, compris).



Mes compétences :

Gaz

Energie

Pétrole

Négociation

Communication

Offshore

Lobbying