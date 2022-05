Nicolas KRUMACKER

Etudiant en 3ème année du programme Bachelor de l'EDHEC Business School, j'ai acquis des compétences théoriques en :



- Finance d'entreprise (comptabilité, analyse financière)

- Finance de marché

- Marketing



Actuellement, je suis une spécialisation en audit et contrôle de gestion.



J'ai effectué un stage dans l'immobilier de 2 mois me permettant d'acquérir des compétences en négociation suite aux formations que mon maître de stage a dispensé aux agents commerciaux et à moi-même.



J'ai également acquis des compétences théoriques et pratiques dans le domaine de l'aéronautique car j'ai suivi le BIA (Brevet d'Initiation à l'Aéronautique)



Mes compétences :

Analyse financière

Marketing

Stratégie

Finance

Contrôle de gestion

Géopolitique

Ingénierie aérospatiale

Audit

Analyse concurrentielle