Nicolas KUBRYK

Dirigeant possédant de l’expérience, à l’échelle nationale et internationale, de l’exploitation, de la supervision des résultats et de la commercialisation auprès de groupes nationaux et internationaux. Gestionnaire de terrain, guidé par le compte de résultat, pragmatique et rigoureux, je pilote l’ensemble des activités et des capacités d’action de l’entreprise par la mobilisation des talents, le sens du relationnel, la simplicité du contact, la force de conviction et la ténacité.



Mes compétences :

Développeur entrepreneur

Structurer et animer des réseaux de service BtoB

Gestion des partenaires financiers

Négociations de contrats cadres

Pilotage de l’ensemble des activités

Réflexion permanente sur de nouvelles opportunit

Vision stratégique avec capacité d’implémentatio