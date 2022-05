Nicolas KUCHCINSKI

Reconnu comme un leader performant, mes différentes responsabilités m’ont permis d’acquérir une solide expérience en gestion de comptes stratégiques, en Management et en Marketing dans un environnement français, mais également très international.

Focalisé sur la stratégie et les objectifs fixés, j’ai toujours essayé de mettre mes équipes et mes partenaires commerciaux dans une relation « gagnant-gagnant » tout en conservant un esprit de challenge quotidien, nous permettant de relever ensemble différents défis avec créativité et enthousiasme.