Nicolas LAARMAN, Délégué Général de POLLINIS



D’abord architecte dans diverses structures, Nicolas Laarman s’interroge depuis toujours sur les

rapports entre le patrimoine bâti et le patrimoine naturel et vivant. Inspiré par le National Trust,

institution anglaise qui repose sur des millions de citoyens adhérents pour préserver à la fois les

monuments et les paysages anglais, il fonde POLLINIS en 2012 pour préserver le patrimoine agricole

en France et en Europe. Son premier combat : lutter contre la disparition des abeilles, pollinisatrices

indispensables à l’agriculture et pourtant décimées par les pratiques intensives actuelles. « Je suis

persuadé que les enjeux du siècle se jouent autour de l’agriculture et qu’il ne faut pas l’abandonner

aux hommes politiques et aux intérêts privés. POLLINIS doit défendre l’intérêt commun et faire

entendre la voix des citoyens dans ce domaine vital – littéralement ».