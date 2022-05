Nicolas LABRE

Je dispose d'un SAVOIR:

-Connaissance du public jeune et adulte

-Pédagogie et dynamique de groupe / méthode active

-Management participatif, coopératif

-Psychosociologie

-Développement local

d'un SAVOIR FAIRE:

-Expertise en animation et en direction d'ALSH

-Pratique de la méthodologie de projet

-Elaboration de Projet Educatif, de projet pédagogique, de projet d'animation

-Coordination d'un service enfance jeunesse(humain, matériel et financier)

-Diagnostic local /demande de subvention /tableau de bord /évaluation de dispositif

-Connaissance des dispositifs Jeunesse mis en place par les différents partenaires ( FDAJ, CLAP, FPH, PRS,OVVLJN, CEJ, CUCS,...)

-Communication interne et externe du service avec l'utilisation de logiciel PHOTOSHOP et QUARK

-Conception d'affiches , tracts, lettres et bulletins municipaux, bandeaux internet...

d'un SAVOIR ETRE:

-Gestion de conflits, médiation et négociation

-Entretien motivationnel /empathie/synchronisation

-Conduite de réunion

-Force de proposition et optimisation du service

-Grande adaptabilité.

-Résilience, humanitude.

d'un VOULOIR AGIR:

-En fonction des moyens mis en oeuvre en vue du changement



Mes compétences :

Animation d'équipe

Coordination de projets

Communication