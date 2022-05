Nicolas LABROT

Je travaille depuis 2001 au sein de la Société Nelson Mark Forest.

Cette société est géré par la famille Labrot.

3 ème génération dans le domaines du textile chasse, outdoor et articles pour la pêche.

Je gère le nord de la France commercialement. Je suis aussi en charge des achats du département vêtements.



Plusieurs marques de vêtements et accessoires chasse :

- Somlys crée en 1934, leader sur le réseaux armurerie. (origine de la marques Armentières (59) ancien fabricant français de textiles)

- Treeland : vêtements chasse et outdoor à prix très abordable