Nicolas LACASSAGNE

Créé en 1844, Le Conservateur, Groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et une solution d'épargne originale et confidentielle sur laquelle il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.



Le Conservateur accompagne ses clients sur le long terme à travers une approche patrimoniale transversale et personnalisée. Grâce à la force de son réseau d'experts et au respect de valeurs qui lui sont essentielles, le Groupe a su s’adapter à toutes les conjonctures et continue d’offrir à ses sociétaires des performances de haut niveau, régulièrement saluées par la presse spécialisée.



Spécialiste de la gestion prudente et sécuritaire, privilégiant une vision à long terme pour obtenir des performances pérennes, la philosophie du Groupe Le Conservateur est de "donner de la valeur au temps."



Avec 247 000 sociétaires et plus de 8,1 milliards d’euros d’actifs gérés au 1er janvier 2019, Le Conservateur est un acteur référent du marché français.



