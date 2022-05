Nicolás LADINO

Bonjour,



Ingénieur passionné par l'innovation, l’industrie et par son développement. J’ai été formé en amélioration et gestion de la production et de la qualité, en management de ressources technologiques, d’équipes et de projets complexes. J’ai pu appliquer ces compétences professionnelles en Colombie et en France lors de différents projets d’analyse, d’amélioration et de création de processus productifs et d’industrialisation de nouveaux produits. Ces activités ont contribué à la croissance de ces sociétés et à son ouverture au marché national et international en satisfaisant pleinement les besoins des clients et en respectant l’environnement.



Allons vivre une aventure comblée de challenges qui va nous amener aux solutions que notre monde nécessite!



Pour plus d'information, veuillez me visiter sur LinkedIn

https://fr.linkedin.com/in/nicolás-andrés-ladino-camargo-132808a6



À bientôt!



Mes compétences :

Planification (Gantt, WBS, Pert)

Amélioration des temps de production

Veille technologique

Processus chimiques et biotechnologiques

Chimie/Science et technologie des matériaux

Production et distribution des postes de travail

Gestion de projets

Optimisation de systèmes industriels

Créativité

Économie générale/Ingénierie économique/Finances

Fondements d'électricité et magnétisme

Modélisation et simulation de manufactures

Contrôle et gestion de la qualité

Logistique/Supply chain

Conduite du changement

Mécanique

Systèmes d'information/programmation

Lean manufacturing/Six sigma

Gestion des risques

Analyse de la valeur

Analyse de coûts/Business plan

Outils AF (SADT, FAST)

Analyse fonctionnelle

Management de l'innovation

Méthodes "agiles"

Amélioration continue

Shetch Up

CATIA

AutoCAD

DELMIA

QUEST

Pack Office

C++ : Eclipse