Nicolas LADUREAU

Après des études en électrotechnique, j'ai suivi la tradition familiale qui était un passage sous les drapeaux dans une unité opérationnelle !



Suite à ça, je suis retourné sur le marché du travail "armé" d'une forte motivation et d'une grande capacité d'adaptation.



Après une expérience réussie dans le management, j'ai entrepris une reconversion afin d'exercer au quotidien un métier qui me passionne. Pour l'instant employé dans une cave récente, travaillant de concert avec le propriétaire du domaine, je ne ferme pas les portes aux opportunités.



Motivé, passionné et de la suite dans les idées...



A bon entendeur



Mes compétences :

Polyvalent