Nicolas LAFARGUE

Expert technique Microsoft .Net chez CGI, je suis spécialisé dans les technologies orientées objet, le framework .net et C#. Je me suis spécialisé dans le développement d'applications Windows Phone 8, Windows 8, et WPF développé en XAML MVVM et C#.



Je possède également des compétences ASP.NET, SharePoint et dans le développement d'application mobiles multi-plateforme via Xamarin.



Un bon design ( utilisation des design patterns, règles de refactoring), un code SOLID et une qualité de code maximale ( utilisation d'outils d'analyse de code tels que FxCop, StyleCop, NDepend, NUnit, NCover via une plateforme d'intégration continue) sont pour moi une priorité.



Toujours intéressé par les nouvelles technologies, je m'adapte rapidement au changement et suit l'évolution des langages ( dernières évolutions .Net maitrisées : Framework .Net 4.5, Windows 8 App, interfaces graphiques WPF et MVVM).



J'ai également développé les applications "Acronym Finder" et "Bet Compare" pour Windows 8 et Windows phone certifiées par Microsof. Ces applications sont disponibles sur le Windows Store et le Windows phone store : http://www.windowsphone.com/s?appid=3b9ed11a-713a-4bfd-9f4d-c0ef39a91733



Mes compétences :

WPF

C#

Visual Studio

MVVM

UML

XML

Design Patterns

Windows Forms

IHM

Windows 8

XAML

Devexpress WPF

Petroleum Experts

IFM Petroleum Experts

Windows 8 apps