Nicolas LAFFAILLE

Mesdames, Messieurs,



Actuellement étudiant au sein de l'Epseco de Bayonne, je m'apprête à démarrer ma dernière année d'études en Master 2 Marketing et Communication e-business. Pour cela, je suis à la recherche d"une entreprise en contrat de professionnalisation, en qualités de community manager, journaliste d'entreprise ou chargé de communication.



Doté d'une expérience professionnelle, celle-ci est complétée par une expérience personnelle engagée depuis novembre 2016, par le biais d'un blog Wordpress, associant la photographie et l'écriture.



Ma polyvalence, ma capacité d'adaptation et d'intégration viendront s'ajouter à ma créativité afin de prétendre au mieux à répondre aux besoins de votre entreprise.



Mes compétences :

e-Business

WordPress

Adobe Photoshop