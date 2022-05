Nicolas LAFOUGE

Je sort actuellement d'une formation qualifiante ou j'ai pu obtenir mon CAP CSI option agro-alimentaire.

Cela me permet d'ajouter un diplôme à mon expérience de conducteur de ligne.

Je cherche un CDI sur la roche sur yon et dans les alentours.



Mes compétences :

préparer et régler le système de production

lancer la production répondant au cahier des charg

mettre en marche, et arrêter le système ou les dif

approvisionner en matière d'oeuvre et maintenir la

assurer le bon déroulement de la production et con