Nicolas LALANGE

Bonjour, je suis étudiant en BTS IPM (Industrialisation des Produits Mécaniques), je souhaiterais effectuer une licence de Conception et Optimisation des Processus par Usinage Numérique, dispensée par l'université Blaise-Pascal à Aubière dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pourquoi je suis à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accompagner lors de cette formation de 1 an par un contrat d'apprentissage. Sérieux et motivé j'ai acquis une certaine autonomie et de la rigueur dans mon travail. J'ai appris également à travailler en équipe et à y apporter mes compétences.



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CATIA