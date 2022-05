Nicolas LAMARCHE

Consultant / Chef de projet et co-fondateur de la société Eliatys qui propose des solutions logistiques code-barres et RFID en temps réel pour de nombreux ERP, JD. Edwards, SAP, Dynamics, Movex, etc.



Mes compétences :

ADC

Barcode

Code barre

DSI

E-business

Ebusiness

EBusiness Suite

Imprimantes

JD Edwards

Jd edwards oracle

JDE

Oracle

ORACLE E-Business

Oracle e-Business Suite

Oracle Ebusiness

Oracle eBusiness Suite

RFID