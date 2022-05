Nicolas LAMAZE

Issue de l'hôtellerie et de la restauration, j'ai créé une brasserie en 1993 "Brasserie La Tosca" vendue avec succès en 1995, puis j'ai repris Le Grand Café de la Bourse en 1996 vendue en 2001 puis j'ai changé totalement d'activité, j'ai rejoins un ami et associé qui m'a lancé dans l'immobilier, la construction de maison individuelle, la promotion immobilière, et très récemment ouvert une agence immobilière sur la commune d'Uzès.