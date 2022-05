Nicolas LAMY

Après 15 ans d'expérience dans le domaine de la formation des conducteurs d'engins (CACES BTP levage et manutention), de poids lourds, mais aussi de voitures et de moto (Moniteur titulaire du BEPECASER et du BAFM), je participe aux comités de pilotage des entreprises qui me font confiance en apportant des solutions pragmatiques et concrètes tant sur le plan des formations nécessaires que des choix de recrutement. Tiitulaire d'un M2 en ingénierie de la formation, Je développe les programmes et cadres de la formation en appui au services RH. Je rédige des rapports détaillés et appuyés par des statistiques ainsi que des propositions concrètes correspondant à des audits métiers pour améliorer la connaissance des enjeux de sécurité de chaque côté des équipes (opérateurs et décideurs). Je participe également à l'élaboration du document unique et des schémas de circulation des flux de véhicules.



Mes compétences :

Évaluation des risques professionnels

Analyse de risque

Tests psychologiques

Enseignement

Psychologie clinique

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Psychologie sociale