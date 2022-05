Responsable Qualité, Auditeur Externe, Acheteur international sont mes compétences et mes centres d'interêts professionnels. 15 années de pratiques, 4 pôles d'expériences, 4 continents me caractérisent.

Car créateur d'entreprise je sais quelles sont vos problématiques, vos soucis et vos craintes.

Je peux vous aidres à les maîtriser et les gérer!