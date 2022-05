Nicolas LANDIER

Je dispose d'une forte expérience en études marketing, expérience client et innovation au sein d'institut d'études et d'annonceurs.



J'interviens (sur des missions ponctuelles ou en accompagnement comme manager de transition) sur divers domaines marketing :

- optimisation de la connaissance client (veille, data, études...)

- réalisation d'études marketing qualitatives et quantitatives

- conseil en expérience client (élaboration et analyse des "personas", design de l'expérience utilisateur et client, mise en place de mesure à chaud, création d'indicateur et de reporting, accompagnement à la transformation client, mise en place de stratégie customers centric)

- analyse des données (smart et big data).



Mes compétences :

Études qualitatives

Études quantitatives

Études marketing

Expérience client, Expérience utilisateur

Conseil marketing

Innovation