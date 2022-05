Nicolas LANGEVIN

Diplômé d'une licence professionnelle "Responsable Commercial en Entreprise du Paysage", je suis actuellement en poste de magasinier vendeur au sein de la société CUPA STONE à Rennes.



CUPA STONE est la division de pierre naturelle du groupe CUPA. Nous exploitons, fabriquons et distribuons des produits en pierre naturelle à tout le monde.



Mon but est d’acquérir au quotidien, un maximum d'éléments et de connaissances afin d'être le plus complet et le plus performant possible !



Mes compétences :

Grand ouest france

Aménagements paysagers

Communication

Création

Développement

Commerce

Vente

Conception

Nutrition animale

Agricole

Conseil

Pierre naturelle

SAP