Nicolas LANNELONGUE

Avant toute préconisation, je réalise avec vous un diagnostic de votre situation.

Mon travail consiste alors à comparer vos actifs sociaux et patrimoniaux avec vos besoins réels et ce, dans tous les étapes de la vie, qu'elles soient attendues ou redoutées.

L'objectif étant d'apporter la solution adaptée à vos attentes et projets dans les domaines suivants: prévoyance, retraite, santé, épargne, investissements, perte d'autonomie.



Secteur : Assurance de personnes