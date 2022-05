Nicolas LAPERDRIX

Bonjour,

J'ai au cours de ces années suivi deux parcours riches et expériences différentes à des postes de responsable de centre de profit dans la distribution et la restauration.

Je suis un commerçant, et la satisfaction de mes clients est un leitmotiv chaque jour.

Je suis un homme qui travaille avec ses équipes avec respect et enthousiasme. Je suis un responsable qui fédère son équipe autour d'un projet commun. Je suis un formateur, un accompagnateur qui sait faire grandir ses équipes. je suis un homme avec des valeurs simples et humbles.



Mes compétences :

Accompagnement et développement des hommes

Gestion d'un compte d'exploitation

Gestion de la sécurité des biens et des personnes