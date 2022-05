Nicolas LARRABURU

Un professionnel de la communication :



Infographiste polyvalent sur les supports papiers et web, chef de projet spécialisé dans la direction artistique et le marketing.

Que ce soit pour de la création ou une refonte d'identité visuelle, quelque en soit la structure ou le type de projet, ces compétences permettent de suivre et de gérer intégralement chaque étape de votre communication.



Un technicien en informatique :



Audit, conseil, Installation, maintenance, réparation de produits informatiques.

Aussi bien matériel, logiciels et réseaux ces services sont proposées aux particuliers, aux professionnels ainsi qu'aux petites structures.



L’entrepreneuriat :



Associé d'une SARL dans un premier temps de la fin 2008 au début de l'année 2011, avec en parallèle fin 2009, la création d'un statut d'auto-entrepreneur de service à la personne dans le secteur de l'informatique.

Puis, en mai 2011, création de One pour Tous sous le statut d'eurl, entreprise de service informatique et agence de communication.





Mes compétences :

Graphisme

JavaScript

Direction artistique

Webmaster

Référencement internet

HTML 5

CSS 3

Gestion de projet

Informatique

PHP 5

Prestashop

Joomla

Wordpress

Design

Web design

Microsoft Office

Adobe Creative Suite

Ubuntu

Comptabilité

Création de site web

Stratégie de communication

Maintenance informatique

Microsoft Windows

Marketing

SSII

Création d'entreprise

Mac OS

Administration réseaux