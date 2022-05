Nicolas LARROUY

20 années d’expérience dans la maintenance dans divers secteurs d’activités.

Manager d’équipes, connaissances techniques et réglementaires solides.

Expérience de la conduite de projets.

Prise en charge de la maintenance préventive et curative, mise en place

des procédures et archivage des données de maintenance.

Analyse des comptes rendus de pannes et mise en œuvre de

plans d’actions.

Excellentes connaissances sur systèmes de tris d'articles plats ou suspendus SDI, PROMECH, SCHONENBERGER, CMC, CESA, VANDERLAND...

Excellentes connaissances sur systèmes de convoyages de colis Vanderland, CMC, Savoie.

Excellentes connaissances sur systèmes de stockage suspendu et par transstockeurs.

Gestion des contrats de maintenance et des demandes d’interventions et suivi du bon déroulement des travaux des prestataires.

Garant de la conformité du site et du matériel roulant.

Garant de la sécurité du personnel.

Garant de 55 000 m2 d’entrepôts (bâtiments, Sanitaires, Eclairages, Sprinklage...)

Garant du maintien des installations en bon fonctionnement.

Suivi et analyse des rapports d’interventions.

Commandes et suivi des pièces détachées et fournitures.

Très bonne connaissance informatique.

Très bonne connaissance du pack office.

Habilitation électrique.

Permis cariste.



Mes compétences :

Mécanique

Electrotechnique

Pneumatique

Microsoft Office

Automatisme

Génie électrique

Electricité