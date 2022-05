Nicolas LARUELLE

MISE À JOUR FIN-2018 : désireux de faire croître certains projets personnels (EasyHoster, PROduNumérique...), j'ai décidé de ne plus prendre de nouveaux clients, au moins jusqu'en 2020...

(à moins que vous soyez très convaincant et que votre projet m'intéresse beaucoup ;-) )

https://www.easyhoster.com

https://produnumerique.com

_________



Besoin de quelqu'un pour vous accompagner sur le Web, tant au niveau technique que stratégique ? Contactez-nous @KimCommunication !



Je suis passionné par la création de site web depuis l'époque des connexions 56K. Heureusement, pendant mes études de Technicien Informatique et ensuite mon bachelier en Infographie Spécialisation Web, nous avions l'ADSL.



Dès que j'ai terminé tout ça, j'ai réalisé un de mes rêves « vivre de ma passion », en fondant ma petite entreprise de développement de projets Web.



250 jours l'année, 5 jours/semaine et 8 heures par jour (lorsque je suis en forme :-)), je réponds à vos besoins en matière de développement Internet. J’essaye autant que possible de proposer des services à la carte adaptés à tous les budgets.



Depuis mi-2014, je suis expatrié en Asie. J'y ai fondé une nouvelle société de création de site Web vous offrant encore de meilleurs tarifs !



Je reste disponible partout dans le monde et bien sûr, sur les principaux réseaux sociaux :



À bientôt, peut-être ;-)



