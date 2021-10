Nicolas LATHOUD

Résumé de mes compétences :



- 9 ans d'expertise dans le secteur du développement web

- Expérimenté dans la gestion de projets web et mobile, administration de systèmes et de réseaux locaux (LAN)

- Excellentes connaissances Hardware, logiciels professionnels et technologies destinées au grand public

- Compétent dans la mise en place de VPN, systèmes virtualisés, cloud computing



Mes "Plus" :



- Flexible, self-managed, proactif et capable de travailler sous pression

- Expérimenté dans l'utilisation d'une grande variété d'applications bureautiques, web ou mobiles

- Capable de communiquer couramment en Anglais et en Français, ainsi que de travailler avec des professionnels de différents horizons culturels



Mes compétences :

Télécoms

Développement

IT

Architecte

Chef