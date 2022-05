Nicolas LATIMIER

Chargé de mission environnement, je suis spécialisé dans les questions climatiques et énergétiques. Fort d'une expérience de plus d'un an à la mairie de Paris sur l'actualisation de son plan climat énergie, je maîtrise et me passionne pour des domaines comme l'efficacité énergétique et l'adaptation au changement climatique. Informer, sensibiliser et fédérer des publics variés, tels que des élus, des professionnels et des citoyens autour des problématiques environnementales constitue un autre aspect de mes compétences que j'affectionne. Je suis également expert dans la construction de bilans d'émissions de gaz à effet de serre.











Mes compétences :

Communication visuelle

Communication publique

Communication interne externe

Elaboration de dossiers techniques

Elaboration d'indicateurs de suivi

Elaboration de contenus pédagogiques

Concertation publique

Sensibilisation écologique

Sensibilisation des publics au dév. durable

Sensibilisation à la protection de l'environn

Rédaction de rapports

Analyse de données

Analyse technique

Politique environnementale

Énergies Renouvelables

Gaz à effet serre

Mise en oeuvre et gestion de projet

Mise en oeuvre de plans d'actions

Développement durable

Définir des objectifs

Définir la strategie

Évaluer l'existant

Initiative et adaptation

Relationnel+professionnalisme

Animation de réunions