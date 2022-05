Nicolas LAURENTIN

I’ve become a Webmarketer in 2004, the year I completed my e-Business Master degree. Since then I’ve had the opportunity to join some of the largest Internet companies, starting with Kelkoo (Yahoo! inc.), followed by Amazon and eBay.



I've oriented my career towards Online Traffic Acquisition and more specifically toward the Affiliation/Partnership channel. My main responsibilities cover the management of Affiliation Programs and the recruitment of Key/Strategic partners - first as an individual contributor and more recently as a team leader (Team of 6).



My main strengths:

- Interpersonal skills, to build strong relationships with partners/prospects

- Analytical skills, to acquire a precise understanding of the business I manage

- Leadership skills, to create a successful environment with my team member.



--------------------



Passionné de Web Marketing depuis plus de 10 ans, à la suite d’un MBA spécialisé e-Commerce, j'ai eu l’opportunité de rejoindre plusieurs groupes majeurs du e-Commerce mondial. D'abord avec Kelkoo (dans le groupe Yahoo! à l’époque), puis Amazon, leader du e-Commerce mondial, et enfin eBay, acteur majeur des MarketPlaces.



Je me suis spécialisé dans l'acquisition de trafic online et plus particulièrement dans le canal « Affiliation / Partenariats », dans l'univers du Retail online. Mes principales responsabilités couvrent la gestion et l'optimisation de programmes d'affiliation – avec notamment le recrutement de partenaires stratégiques – d’abord en tant que contributeur individuel, puis en tant que responsable d’équipe (jusqu'à 6 personnes).



Dans mes différents rôles, je m'appuie essentiellement sur :

- mes qualités relationnelles, pour nouer des relations fortes avec mes partenaires/prospects,

- mes compétences analytiques, pour avoir une vision fine du business dans lequel je navigue.

- mon implication active dans les développements "Produit", qui me permet de participer pleinement aux développements stratégiques.



Mes compétences :

Comparateur de prix

E-commerce

Webmarketing

Affiliation

Partenariats

Internet

Marketing