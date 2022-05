Nicolas LAUZIERE

Diplomé d'une école d'ingénieur généraliste orientée mécanique, l'IFMA, j'ai souhaité poursuivre mes études pour compléter ma formation par une double compétence en management général que j'ai effectué à l'Institut d'Administration des Entreprises d'Aix en Provence en Full English.

Je suis actuellement en poste dans une entreprise qui fait de la MCO - Maintenance en Condition Opérationnelle - de navire de guerre de la Marine Nationale. Mes deux premiers chantiers ce sont déroulés en Martinique, sur le bassin du Radoub à Fort de France.

Mon souhait et de poursuivre ma carrière dans le domaine du maritime, dans la défense, l'oil and gas ou les énergies marines renouvelables et à l'étranger.









Mes compétences :

Catia

Microsoft office

ANSYS Workbench

Ms project

Autocad

Maple

Gestion de projet

Process Engineering

Business development

Gestion de la production