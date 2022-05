Nicolas LAVAL

Je suis actuellement en seconde année de (TSPCI) Technicien Supérieur en Pharmacie et Cosmétique Industrielle et je souhaite poursuivre mes études en réalisant une licence professionnelle.



J’ai réalisé ma formation au sein du service de Recherche et Développement de l’entreprise Novéal. Durant ces deux années, j’ai réalisé le développement de compléments alimentaires, de la formulation, à l’aromatisation ainsi que tous les tests associés. Cela m’a permis d’acquérir des compétences techniques, et une bonne autonomie dans l’accomplissement des missions qui m’ont été confiées. De plus, ces activités m’ont amené à consolider et perfectionner ma polyvalence sur différentes formes galéniques.



Après ma formation je souhaite compléter mon panel de connaissances dans le secteur de la recherche et développement par le biais de la licence professionnelle en alternance « Procédés et technologies pharmaceutiques ». Organisé et ayant de bonnes capacités d’adaptation. J’ai à cœur de réussir ma poursuite d’étude.