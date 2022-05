Nicolas LAVAUX

Directeur de programmes, j’ai plus de 15 années d’expérience en direction de projets, de programmes et en management dans un environnement international.



J’aime être au cœur de l’action, œuvrer pour les enjeux stratégiques de l’entreprise et agir en tant que chef d’orchestre pour mettre en place une organisation au service d’un objectif commun. J’ai une vraie capacité pour appréhender et résoudre les situations complexes ainsi qu’un très bon esprit d’analyse et de synthèse.



Après un beau parcours dans les télécoms chez Sagemcom, j’ai décidé de quitter la région parisienne et j’ai eu l’opportunité de travailler dans le secteur aéronautique pour Sogeti High Tech à Toulouse. J’ai su faire preuve d’adaptabilité et d’efficacité dans les taches qui m’ont été confiées, ce qui m’a permis de gagner la confiance de mes manageurs et de connaitre une progression rapide pour devenir un acteur reconnu dans ces sociétés.



Je maitrise les différentes étapes du cycle de vie d’un produit ou d’un système, à la fois au niveau de la maitrise d’œuvre et de la maitrise d’ouvrage, dans un environnement pluridisciplinaire et international. Doté d’une solide expérience en management, je sais tenir le cap dans les périodes difficiles et assurer la pérennité d’une activité en définissant et mettant en place les actions nécessaires à une transformation stratégique.



Le numérique a toujours été au centre de mes préoccupations et j’ai su appréhender les enjeux de la transformation digitale tant au niveau des Télécoms chez Sagemcom quand je travaillais sur les écrans connectés que dans l’industrie aéronautique chez Sogeti HT où j’ai développé des activités en lien avec le Big Data et L’Internet des Objets.



Aujourd’hui, j’aspire à diriger des programmes stratégiques d’envergure au sein d’une entreprise ambitieuse et innovante à l’empreinte internationale.



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Direction de projet

P&L management

Gestion de programme

Gestion de projet

Management

Management opérationnel