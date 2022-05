Besoin d’un partenaire pour vos pièces fines et complexes ?

Trop de non qualité et de retards avec vos sous-traitants actuels ou sur certaines de vos productions ?

www.p3d.industries

P3D, Ateliers presqu’ile 3d, le spécialiste des pièces fines et complexes de tout alliages en fraisage 3 à 5 axes.

L’équipe P3D est faite pour vous répondre :

• Nous réalisons des pièces parmi les plus difficiles à usiner par fraisage

• Nous contrôlons les vibrations liées aux fraisages des pièces les plus fines et difficiles à brider

• Nous sommes réputés pour notre qualité et notre taux de service

• Nous réalisons 80% de notre chiffre d’affaire pour des sous-traitants aéronautiques de rang 1 ou 2



Nicolas Le Baron, président des

Ateliers presqu’ile 3D T : 02 40 62 17 49

www.p3d.industries



Mes compétences :

Usinage

Titane

Mécanique de précision

Aeronautique

Aluminium