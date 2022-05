Nicolas LE BERRIGAUD

Actuaire consultant senior et Practice Leader en charge des problématiques relatives à l'assurance Santé.

J'interviens en tant qu'expert sur des domaines aussi variés que la tarification, l'inventaire, la conception produit ou encore l'AMOA, principalement en Santé mais aussi en MRH et Auto.

Je participe aussi activement aux travaux en liens avec l'analytics et la datascience plus particulièrement sur des sujets tels que l'assurance "how as you drive".

Je participe aussi régulièrement à des concours de datascience tels que Kaggle.



Mes compétences :

Actuariat

Assurance

Assurance santé

Prévoyance

Santé

Analytics