Nicolas LE BIGOT

Directeur des Affaires Environnementales et Techniques au Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA). En charge de la défense des intérêts économiques et industriels des constructeurs français (Renault, PSA, Renault Trucks) sur les questions scientifiques et technologiques du développement durable de l'automobile et relatives à l'ensemble du cycle de vie des véhicules (R&D, réglementation, production, utilisation, après vente, recyclage).