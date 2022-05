Nicolas LE BIHAN

Bonjour,



Je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle qui pourrait continuer à développer mes compétences dans le domaine de la Finance.



Dynamique et rigoureux, je souhaiterais renforcer une équipe en apportant mes expériences acquises lors de mes différents postes.



En effet, les postes qui m’ont été confiés et que j’ai su mener à bien, m’ont permis d’enrichir mes compétences tant dans le gestion financières des opérations sur les produits dérivés, et sur les opérations de marché. Mais aussi plus généralement dans l'activité de back-office financier.



Je voudrais m’investir sur des projets ambitieux et variés afin de faire bénéficier la richesse de mes expériences passées et acquérir de nouvelles compétences.



N’hésitez pas à me contacter pour toute proposition.



Excellente Journée.



Cordialement,

LE BIHAN Nicolas